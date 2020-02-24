"Холостяк" Никита Добрынин без одежды взял на руки невесту Дарию Квиткову

На фото пара позировала только в нижнем белье. Дарья обняла Никиту за шею, а он держал ее за бедра. На фоне можно увидеть большое просторное окно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Верите в любовь с первого взгляда? Я скорее не верю, чем верю). У нас совсем не была любовь с первого взгляда)", - написала Квиткова под кадром.

Фанаты успелипи оставить почти 50 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Любовь нет, только влюбленность)", "С первого симпатия а с последующих зарождается любовь", "Влюбляются не в обложку", "Да верю. уже 4 года вместе", "Верю, и ваша пара тому пример. Вы очень красивая пара".

Ранее мы сообщали, что невеста культового Холостяка Никиты Добрынина Дарья Квиткова рассказала о проблемах с животом.

На кадрах Даша показала себя и Никиту. Он позировал в этот раз в рубашке, а невеста в блузке или чем-то подобном. Судя по видео, пара лежала, скорее всего.

"У меня болит живот, значит кто-то там живет. Если это не глисты...", - начала стишок Даша. Никита сразу продолжил: "Кто такое придумал, ты?". После этого сценка закончилась.

Сообщалось, что Никита Добрынин заснял момент предложения руки и сердца своей возлюбленной.

Участник шоу Холостяк 9 со своей избранницей Дашей Квитковой отдыхают на Бали практически целый месяц, занимаются разными активными занятиями, мастер-классами и походами в джунгли. Кроме этого, путешествие парочка точно запомнит на всю жизнь.Ведь именно на райском острове в Индонезии украинский Холостяк наконец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной из шоу.

Конечно же, Даша и Никита поспешили сообщить радостную новость тысячам своим поклонникам. Более того, парочка даже опубликовала видео самого значимого момента в отношениях любой пары.

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