Невеста Холостяка Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала себя в свадебном платье
На первом фото Дария позирует в в пышном платье с аппликацией из цветов на руке, которая крепится на прозрачную ткань. На втором фото она уже показывает себя в другом платье, с открытой спиной, на тонких бретелях с длинным шлейфом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Девочки, у меня разрыв сердца", - написала под фото Квиткова.
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Фанаты успели поставить более 50 тысяч лайков и написали множество комментариев обсуждая, какое платье лучше. Мнение фолловеров разошлось, хотя больше голосовали за второй вариант.
Ранее мы сообщали,. что невеста Холостяка Добрынина засветила пикантные места в мокрой майке.
На снимке Дария позирует в черном купальнике и футболке. При этом Квиткова стоит в профиль и подняла голову вверх, закрыв глаза. Девушка зарисовала часть снимка, где могла быть видна грудь через белую футболку, ведь она позировала без верхнего белья.
На фоне можно увидеть воду, а также скалы. Известно, что снимок был сделан на Бали, где отдыхала Даша с Никитой.
На другом снимке Квиткова уже позирует на краю бассейна в одном оранжевом купальнике. На фоне можно увидеть зеленую растительность и пальмы. Фото получилось очень зеленым и органичным.
Сообщалось, что Никита Добрынин заснял момент предложения руки и сердца своей возлюбленной.
Участник шоу Холостяк 9 со своей избранницей Дашей Квитковой отдыхают на Бали практически целый месяц, занимаются разными активными занятиями, мастер-классами и походами в джунгли. Кроме этого, путешествие парочка точно запомнит на всю жизнь.Ведь именно на райском острове в Индонезии украинский Холостяк наконец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной из шоу.
Напомним, "Холостяк" Добрынин взбудоражил горячим постельным фото с молодой невестой
А еще Politeka писала, что Холостяк Добрынин с горячей невестой полностью разделись ради интимных фото
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