Солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег, которой приписывали роман с продюсером Костей Меладзе, покрасовалась в облегающем спортивном костюме с внушительным декольте

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации артистки в Instagram.

На кадрах со сториз она красуется у зеркала в спортзале. На певице топ с внушительной зоной декольте, а также лосины для тренировок. Волосы знаменитость собрала в хвостик и с помощью характерных движений покрасовалась перед отражающей поверхностью с телефоном.

Кроме того, в сториз артистка опубликовала фото с интересной прической и в подписи к нему обозначила, что скучает по мастеру.

Отметим, что возможности прокомментировать фото у поклонников знаменитости не было, но ранее они неоднократно отмечали в комментариях под ее постами, что она просто очаровательна и очень привлекательная женщина.

Ранее сообщалось о том, что 9 октября 2019 года Эрика проговорилась - она выходит замуж и рассказала, кто стал ее избранником. Жениха звезды «ВИА Гра» зовут Михаил, он бизнесмен. Известно, что предложение он сделал Эрике всего спустя месяц после знакомства. Сейчас пара живет вместе.

Сделал он это еще в 2017 году, с помощью курьера, которого отправил в аэропорт, куда пребывала артистка, с кольцом. К посылке прилагалось письмо с признанием в любви.

Какой именно будет церемония бракосочетания – пара еще не решила, лишь известно, что возлюбленные намерены последовать популярному ныне направлению среди представителей шоу-бизнеса, которые буквально через одного, справляют такие торжества в Европе. Шумной свадьбы «голубки» не хотят – на церемонии, вероятнее всего, будут лишь родственники и самые близкие друзья.

Мир шоу-бизнеса для Михаила чужд, убеждала журналистов Эрика. Кроме того, звездная исполнительница заявила, что очень рада, что ее мужчина не знаком с шоу-индустрией близко, так сказать. Сама же Эрика – является чуть ли не одной из самых ярких представительниц мира артистов, она поет, снимается в откровенных фотосессиях для мужских глянцев и так далее.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

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