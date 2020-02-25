Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

После возвращения и комментариев, объясняющих долгое отсуствие, звезда наконец-то приступила к работе. Артистка вместе с коллегой дала несколько концертов, а по завершению выступлений отправилась на отдых во Францию.

Звезда позировала в удобной одежде – теплом пуховике, с легким макияжем на лице и яркой улыбкой.

«В Риквире фотографы вместо «Сыр» просят сказать «Рислинг»🥂😀. Город милоты😉, потому что- окружают его домики-гномиков🏡🏘. А какой красивый французский язык, а эта милая картавость! Но есть нюанс, мало, кто из французов знает английский и учить его не особо желают.

А когда вы обратитесь к ним на английском языке, не исключён косой взгляд в вашу сторону 🥴. Ну это все нюансы, на которые не стоит обращать внимание.

Ах да, не забудьте заскочить в кондитерскую- рай для сладкоежек🍩🧁🍰 Любите от вы Францию, как люблю ее я?😍», – пишет под новыми кадрами Виктория.

Ранее звезда показала, позировала в раздельном выблескивающем купальнике. На снимках, где Виктория запечатлена на фоне живописных пейзажей курортных Мальдив, вблизи видны все преимущества ее спортивной и в то же время - женственной фигуры. На фото исполнительница улыбалась и выглядела счастливой.

Украинская знаменитость представила "на справедливый суд" публики в сети целый рад однотипных фото, темноволосая артистка-красавица выглядит на снимках естественно и в глазах многих свойх фанов - очень привлекательной особой.

Помимо прочего, фолловеры звезды отметили ее стильный пляжный костюм, а также спортивную фигуру, добавив, что у Вики "не видно ни грамма жира" на теле.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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