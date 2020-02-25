"Нет ничего более чистого и красивого"

33-летняя украинская певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", вместе со своим 26-летним супругом, артистом Романом Дудой ждут первенца

Как передает Politeka.net, фото со счастливой будущей мамой поделились в соцсети "Фейсбук".

"Такими должны быть настоящие хорошие новости! 😍 Поздравляем будущих родителей!", - говорится в сообщении на страничке "Квартал 95".

И "Женского квартала": "нет ничего более чистого и красивого, чем чудо рождения новой жизни! Поздравляем нашу Vera Kekelia и Роман Дуда, и желаем множества счастливых и неповторимых моментов втроем! 💛👶💛".

На снимках нагая Вера со слегка влажными волосами прикрывается тонкой тканью, а также частично "прячется" за полупрозрачной панелью. Тем не менее главное, что хотела донести артистка этой фотосессией, а именно округлившийся животик, заметно очень хорошо.

Отметим, Кекелия и Дуда связали свои жизни узами брака два с половиной года назад.

В июне 2018 вышел первый сольный сингл Веры «Похожи», который певица посвятила Дуде. Автором слов и музыки она выступила сама. Вскоре вышел дебютный клип на эту композицию. А в октябре 2018 в сотрудничестве с мужем вышла дуэтная песня «Тебе», которую пара представила по случаю первой годовщины своей свадьбы.

Примечательно, что ранее, когда Кекелия поделилась фото после новогодних праздников в Инстаграм, внимательные пользователи разглядели у нее "лишние килограммы". Артистка предстала в черном вечернем платье с тонким поясом и коротком пиджаке. Теперь стало понятно, что то были совсем не последствия новогодних застолий...

Также мы писали, что Кекелия любит эпатировать публику, выставляя в соцсети откровенные снимки. На одном из них она взбудоражила фанатов латексом и колготками в сеточку.

"Пора снимать плащи", "Ваууууу🔥🔥", "Напомнила Тринити из фильма "Матрица" 😎", "🔥🔥🔥 Моя любовь", "Уляляля как жарко стало от такой жрицы 😍😍", "Wow!", "Невероятная", "Ого, Верочка, ну огонь 🔥", - писали в комментариях.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила формы без лифчика.

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