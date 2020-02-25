Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото, пишет Politeka.

Телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

Сейчас звезда находится в Египте на отдыхе, куда отправилась сразу после отпуска в Берлине.

В этот раз звезда показала фото с отдыха в бассейне, позируя в перламутровом мини-бикини. Сама артистка выглядела весьма соблазнительно и красиво, что и отметили пользователи.

«Лесінька , там же холодно ... як ви купаєтеся?», «В якому ви отелі? Я теж Зараз в Єгипті»Ю «Ой, Леся! Там же холодно зараз купатися😅.Бігом в бассейн грітися😘», «Судя по фотографиям, Леся живет на морях и больше ничего не делает, жизнь сплошной отдых))))», «Ягода 👍🌹», «Мужика тебе Леся надо)))», «Леди Русалка», «Мисис Нептун !», «вау вау вау 👍», «Ого какая фотка 🔥🔥🔥🔥», – пишут пользователи.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы. Леся не осталась равнодушна к вопросам и поэтому рассказала о своих правилах похудения.

«Я ничего не делаю чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я Им все .. ну почти! Уже 2 года я не Им тяжелый Свинина, телятина, картофель, рис , макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе избавилась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю», - поделилась секретами красоты Никитюк.

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