Модель очаровывает своей красотой всех вокруг

Телеведущая Александра Кучеренко, которая является супругой известного путешественника Дмитрия Комарова, порадовала своих фанов анонсом нового проекта

Жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова позировала для сэлфи в полупрозрачной бежевой кофточке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Александра Кучеренко в обнимку с известным дизайнером Андрэ Таном поулыбалась на камеру в его, вероятно, творческой мастерской:

"Готовим новый телепроект!) Мой талантливый друг andre_tan_official стал первым героем нового випуска💋 Скоро увидим в эфире известного дизайнера другим))", - подписала Саша фото.

На снимке отечественные знаменитости находятся в прекрасном расположении духа, под постом Александры немало приятных слов в адрес модели и одного из самых известных в Украине дизайнеров страны:

"Здорово!"

"вы прекрасны"

"...Очень интересно"

Ранее жена известного украинского ведущего Дмитрия Комарова показала, как она выглядит, вероятно, перед съемками или на светском мероприятии.

Александра Кучеренко продемонстрировала неяркий, но заметный макияж на своем прекрасном лице, улыбаясь на камеру для типичного сэлфи. Волосы артистки были уложены элегантной волной.

Кроме того, Саша находится в отменной физической форме, что видно по ее фигуре. В этот раз звездная красавица позировала в вечернем платье тусклого голубого цвета с глубоким декольте.

Поклонники звездной пары Кучеренко и Комарова написали в комментариях под фото массу комплиментов в адрес Саши и подчеркнули, что Дмитрию с ней очень повезло.

Ранее мы рассказывали и о том, что жена Дмитрия Комарова появилась на светском мероприятии в родном для нее городе Днепр.

На вручение премий для самых стильных и успешных людей города она пришла в алом облегающем платье. Наряд выгодно подчеркнул все преимущества безупречной фигуры когда-то обладательницы титула «Мисс Украина».

Напомним, что Дмитрий Комаров раскрыл правду о скандале с перестрелкой в Бразилии.

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