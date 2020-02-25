52-летняя украинская актриса Инна Белоконь, которая выступает дуэтом с Веркой Сердючкой в роли ее мамы, покорила публику самым милым фото

Как передает Politeka.net, звезда поделилась в своем микроблоге в Инстаграм кадром, мимимишность которого зашкаливает. На фото маленькая рыжая собачка лежит животиком кверху на мохнатом покрывале, при этом обнимает лапкой мягкую игрушку. Несмотря на уютное гнездышко, которое так и располагает ко сну, питомец все же не дремлет и с любопытством смотрит в объектив.

Белоконь подписала фото с любимцем смайликами с сердечками, выражая тем самым искренние чувства к животному.

Стоит ли говорить, в какой неописуемый восторг пришли фолловеры Инны Викторовны, увидев такое зрелище.

"Нежнятинка💖"

"Милашка 😍😍😍❤️"

"Божэще мой красотулька! До чего же милашество зашкаливает!"

"Ути, бозецки!Какая же сладусечка😍🐺"

"Так и хочется потрогать"

Ранее мы сообщали, в сети появились фото настоящей дочки Инны Белоконь - 21-летней Яны. О девушке известно, что она окончила Полтавский коммерческий техникум, а сейчас учится в Польше. В кадре актриса и ее супруг, бизнесмен из Полтавы, обнимают и целуют дочку.

"С днём дочери!!!! 🥰🥰🥰🥰нямкаем, цемкаем, любкаем!!!!!!!!❤️", - подписала актриса снимок.

На другом фото уже Яна обнимает мать. "ДОМА👪🥰🥰", - говорится в посте. Невероятно, как сильно женщины похожи. Поклонники так и пишут: "Доця копирочка мамина".

Кроме того, мы рассказывали, Белоконь показала фото, на котором она предстала в пляжном наряде. Ее не узнать: ничего общего с "бабушкой в платочке" - с образом мамы Верки Сердючки. В жизни Инна Викторовна приятная ухоженная женщина с прекрасным чувством юмора.

«Просто бомба! Не прибедняйтесь», «идеальная», «Как красиво», «красоточка», «осторожно, горячо», - писали в комментариях.

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