Известная украинская певица Даша Астафьева похвасталась своей женственной фигурой в откровенном наряде

Фотографию в открытого варианта корсетном наряде она опубликовала у себя в сториз. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

На снимке Даша позирует поставив руки на опору и слегка повернув голову в сторону. На знаменитости ботфорты, корсетный расшитый блестками и паетками наряд, стилистическая укладка.

Образ дополнили яркий макияж "а-ля 20-е" и интимного окраса фон для фото в помещении или фотостудии. Стоит отметить, что корсет так плотно прижал объемную грудь артистки, что та буквально выпирала из вызывающего наряда.

В этот раз у поклонников звезды прокомментировать фото возможности не было, но ранее они неоднократно отмечали, что Даша - "богиня". Украинская звезда Playboy кажется им примером для подражания и "образцом женственности".

Как сообщалось ранее, украинская певица Даша Астафьева похвасталась провокационным кадром, который выложила на своей личной странице в сети Instagra.

Даша Астафьева - признанная королева откровенных съемок и регулярно будоражит поклонников пикантными кадрами. При этом певица и бывшая модель не стесняется показывать и свою естественную красоту и иногда публикует в сети фото без косметики.

Ее Instagram пестрит откровенными снимками, которые получают множество положительных отзывов и лайков, подписчики восхищаются ее красотой и выбором нарядов, которые подчеркивают ее идеальную фигуру.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь.

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.