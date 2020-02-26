Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

После возвращения и комментариев, объясняющих долгое отсуствие, звезда наконец-то приступила к работе. Артистка вместе с коллегой дала несколько концертов, а по завершению выступлений отправилась на отдых во Францию.

А после артистка поразила художествами, появившись в Арт-студии в Харькове. Звезда рассказала о себе, удивив талантом и подробностями о прошедших школьных годах.

«Вы знаете, что я закончила лицей искусств по классу живописи? И даже собиралась стать дизайнером!..😉. Но... ! Украине повезло, и меня не приняли в ВУЗ😂, а то, вы могли бы и не услышать мой голос!🎼🎶😃

Находясь в Харькове, благодаря @art_people_kharkov, я снова окунулась в атмосферу художества. Очень приятно было взять в руки кисти и краски🎨. Как вам результат😊?», – пишет Виктория под новым постом. Поклонники принялись восхищаться видом Смеюхи, а также ее художественным талантом.

Ранее звезда показала, позировала в раздельном выблескивающем купальнике. На снимках, где Виктория запечатлена на фоне живописных пейзажей курортных Мальдив, вблизи видны все преимущества ее спортивной и в то же время - женственной фигуры. На фото исполнительница улыбалась и выглядела счастливой.

Украинская знаменитость представила "на справедливый суд" публики в сети целый рад однотипных фото, темноволосая артистка-красавица выглядит на снимках естественно и в глазах многих свойх фанов - очень привлекательной особой.

Помимо прочего, фолловеры звезды отметили ее стильный пляжный костюм, а также спортивную фигуру, добавив, что у Вики "не видно ни грамма жира" на теле.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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