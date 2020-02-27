От спортсменки нельзя оторвать взгляда

Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова поделилась фото, на котором продемонстрировала свой упругий пресс

Звезда опубликовала черно-белое фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото она предстала в светлом спортивном костюме, состоящем из короткого топа и тонких лосин. Спортивная форма не только подчеркнула грудь звезды, но показала ее стальной пресс.

Красотка выгнулась, отставив бедро в сторону и положила к голове руки.

Девушка пристально посмотрела в камеру, от ее взгляда нельзя скрыться.

Волосы Анна убрала в хвост, видимо, чтобы они не мешали во время занятия спортом.

В посте Анна рассказала о своей студии по художественной гимнастике. Девушка пообещала удивительное приключение.

"Спортивный мир, он уникальный, особенный. Знаю точно, что каждый ребенок это индивидуальность. И подход должен быть соответственный! Наша задача, не навредить детскому внутреннему миру и при этом раскрыть личность на ковре!", - написала звезда.

За 40 минут пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"Божественная роскошь Украины)))😊", "Анна - Вы, Ваша внешность и аура являются лучшей рекламой художественной гимнастики!", "Как в тебя не влюбиться!!!😍😍❤️❤️❤️", "Волшебство это все😉", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова позировала в другом спортивном костюме. Одежда эффектрно подчеркнула идеальные формы звезды: ее упргуий пресс, тонкую талию и подкаченные ножки.

Анна появилась в интересной позе, изогнувшись стоя на одной ноге и опираясь на руки. Вторую ногу красотка вытянула вверх и получился воздушный шпагат.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова предстала на кресле кинотеатра. Девушка позировала в обтягивающем белом топе, который не утаил от глаз упругие прелести звезды.

Кроме того, крой наряда был такой, что позволил полюбоваться оголенной частью тела Анны, а именно нежным плечиком.

На Ризатдиновой также были черные брюки, сделанные из ткани похожей на латекс. Завершали ее образ белые серьги. Поклонники восхитились своей любимицей.

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