Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова поделилась чувственным фото в легком платье

Анна Ризатдинова полюбилась многим украинцам по шоу «Танці з зірками», где она со своим партнером Александром Прохоровым заняла второе место. Главным фанатом пары был судья проекта Влад Яма, который неоднократно подчеркивал, что они заслуживали победы.

Гимнастка любит делиться со своими поклонниками яркими фото на своей странице в Инстаграм. Как передает Politeka, на этот раз Анна опубликовала нежное черно-белое фото. На нем она позирует в легком платье в цветочек с кокетливо приспущенными бретельками.

Девушка томно смотрит в камеру, сложив руки на груди.

«Плохая репутация? В глазах кого? Святые мне ещё не попадались», - подписала снимок Ризатдинова.

Ее поклонники пришло в восторг от фотографии.

«Ваауу», «Моя любимая спортсменка я люблю тебя очень очень», «Очаровательная», «Обожаю ч/ б фото. В них вся жизнь... Ничего лишнего. Аня- вы совершенство!», - пишут люди.

Напомним, до этого мы писали о том, что Анна показала, как проходят ее тренировки в спортивном зале.

Видео, на котором спортсменка подтягивается, она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Ризатдинова одета в спортивные лосины и короткий топ. На видео прекрасно видно спортивные формы девушки, ее мышцы в работе выглядят впечатляюще.

Под видео отписался еще один участник «Танцев со звездами», украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно столкнулся с серьезными репутационными потерями из-за развода со своей женой. Он написал под роликом Ризатдиновой, что его тоже в зале всегда фотографируют. Остапчук обратил внимание на то, что на видео видно вспышки от фотоаппарата.

В ответ на коммент Остапчука один из фолловеров Ризатдиновой написал: «Наверное просто "снять" хотят)». Отметим, что спортсменка оценила шутку и оставила под ней смайлик. Напомним, что жена Остапчука в откровенном интервью призналась, что к нем подкатывали как женщины, так и мужчины.

Напомним, любимица Ямы приспустила платье и засветила главную гордость.

Как сообщала Politeka, любимица Влада Ямы похвасталась упругими достоинствами: даже разведенный Остапчук не сдержался.

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы засунула пышные формы в узкую майку.