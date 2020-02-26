Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Недавно в разделе Стори появились кадры того, как Настя собиралась на песенное шоу "Голос", после артистка представила конченый итог сборов.

Фото оттуда Каменских также засветила в Стори. На новых кадрах она позировала не одна, а вместе с коллегами. При этом Настя одета в стильный и сдержанный наряд - классический серый комбинезон, подчеркнувший ее похудевшую и стройную фигуру. Сама артистка выглядит дерзко - на одном из кадров она даже забралась на судейское кресло и похвасталась глубоким декольте с массивными украшениями, скрывшими его.

Отметим, также звезда представила кадр с Юрием Горбуновым - ведущим музыкального шоу, звезда позировала на снимке в том же образе, что и на первом фото.

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Кроме того, звезда часто появляется в одежде от бренда лучшей подруги. Теплой осенью девушки также провели время на тренировках, которые проходили на свежем воздухе на — Девичь-Горе в Киеве. В этот раз Настя снова предстала в одежде, которую создала ее лучшая подруга.

Звезда примерила на себя черный оверзайз-костюм. Сдержанный образ певица дополнила массивными кроссовками, а из аксессуаров на ней были часы и браслет. Однако, далеко не наряд певицы привлек внимание. А старенький веник внизу фото, находящийся прямо возле звезды.

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