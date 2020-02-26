Модель, блогер и актриса Елизавета Василенко, которая стала популярной после выхода сериала "Школа", опубликовала несколько откровенных фото

21-летняя красотка нередко снимается в подобных фотосессиях, но от этого удивление не становится меньше, пишет Politeka.net.

Так, на недавних снимках Лиза предстала в желтых шортиках, кроме которых на ней был лифчик шоколадного оттенка.

Девушка прикрыла свою грудь руками и закрыла глаза. На одном из фото артистка приспустила бретели белья, а на других, просто трогала себя за шею.

Кроме большой груди, был виден упругий пресс звезды.

Волосы Лизы немного развеял ветер. Василенко позировала в одной из многоэтажек, откуда открывался вид на крыши зданий.

"последние фотокарточки из Малайзии🦥🌈", - подписала она кадры.

За день пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Лизааа, а какой у тебя рост? Выглядишь такой высокой😇😇😇", "Знакомая крыша 👀", "Боже, какая же ты роскошная, Лиз😱🦄🦄🦄", "Это что за секси фрау в ленте💥", "А чтт за писок у тебя на теле, на каждой фотографии ото видно", "Наше любимое солнышко, мы с Васильчатами очень сильно тебя любим!) 🥺♥️♥️♥️", "Лиза ты 🔥🔥", "Лизка , го гулять", "Ну очень!♥️", "Вауу😻😻😻", "Красивая🤤🤤🤤❤️❤️❤️", "Как всегда прекрасна ☺️❤️", "Почему ты такая красивая?❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Елизавета Василенко выложила в своем личном Instagram фотографию, которая вызвала бурное обсуждение среди ее поклонников.

На ней артистка сидит, прислонившись спиной к двери, а рядом можно увидеть розового плюшевого единорога.

"Ставь любимый эмоджи в комментариях, а я буду вас лайкать и комментировать", - пообещала звезда своим подписчикам.

Ранее мы писали, что Елизавета Василенко выложила сразу несколько фотографий в блестящем сером купальнике и шортах на фоне океана.

Свой пост она подписала: «Спасибо, мои дорогие братцы, за такую ​​возможность! Бесконечно счастлива и благодарна».

Пост актрисы набрал более 80 тыс. лайков и 250 комментариев.

Напомним, что Эмили Ратаковски решилась на безумство ради соблазнительных кадров: "Горячее некуда".

А Politeka писала, что архивные снимки актеров «95 Квартала» времен КВН взорвали сеть: «Сами на себя не похожи».

Также Politeka сообщала, что что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.