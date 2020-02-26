Скандальный российский певец Юрий Лоза считает, что украинской звезде MARUV нужно срочно уезжать из Украины

Как сообщает Politeka, об этом он рассказал во время общения с российского журналистами.

«Я не слежу за украинскими артистами, мне совершенно всё равно, что у них там происходит. Судя по всему, это говорится о какой-то девушке, которая поёт по-английски. Они все по-английски поют. Ну, подумайте сами, неужели это что-то может согреть российского слушателя? Английская песня, исполненная украинской артисткой. Я понимаю, что русского человека можно согреть русской песней. А от английской песни ему хорошо не будет», - отметил он.

При этом Лоза уточнил, что ехать в Россию ей лучше не стоит.

«Поэтому какая-то девушка, ну пускай поёт. Пускай едет в европейское турне и там поёт и радуется своим творчеством. А нас как можно обрадовать? Вкусы у нас одни и те же. Мы – россияне! И молодые и старые. И никого не обрадуешь английской песней. Я вам говорю как человек, который знает тему. Мало того, такая же ситуация во всём мире. Несравнимая популярность у местных артистов везде в мире. В Греции если вы не поёте национальных песен, у вас нет даже малейшего шанса стать звездой. Я там был. С иностранными песнями вам не прославиться», - подчеркнул он.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

Еще мы писали, что MARUV спела на дне рождения знаменитого продюсера России.