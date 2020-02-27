57-летняя Жанна Агузарова не перестает удивлять своих поклонников

Как передает Politeka.net, об этом пишут российские СМИ.

Свой новый "образ" Жанна Агузарова представила в эфире программы "Музыкалити", которую ведет Максим Галкин.

Перед камерами Агузарова предстала в странном многослойном наряде. Волосы оставила распущенными, дополнив прическу кусочками золотой фольги в области висков.

Но поклонников больше всего смутила мимика звезды 80-ых: лицо Агузаровой казалось обездвиженным практически во время всего эфира.

Весь выпуск Жанна Агузарова рассказывала о своем творческом пути. Она рассказала, что считает себя лучшей певицей в отечественном шоу-бизнесе за последние 30 лет.

Помимо выступлений на сцене Жанна Агузарова сама писала многие тексты, а также смогла создать запоминающийся образ «инопланетянки», на который сейчас равняются как российские, так и зарубежные коллеги.

Появление "обновленной" Жанны Агузаровой настолько ошарашило пользователей соцсетей, что они оставили десятки гневных комментариев под публикацией.

"Что у нее с лицом? Нужно было перед записью эфира ей пакет на голову надеть", "Кукла Чакки", "Приятно видеть, что у Жанны прогрессирует шизофрения. Значит не прикидывалась", "Начал смотреть и ощущение было, что сейчас санитары придут и Жанну заберут, даже начал переживать", "Теперь я знаю как выглядит королева киберпанка", "Никогда не думал что увижу кого то, чья внешность будет хуже чем у Монгола", - написали они под видеороликом.

Ранее мы рассказывали о том, что хирург изуродовал Жанну Агузарову во время пластической операции. Агузарова появилась на юбилее советской рок-группы "Цветы" в Кремлевском дворце, где и попала в объектив фотокамеры одного из своих фанатов.

Приятно видеть, что Агузарова, которая всегда отличалась любовью к сумасбродным и ярким нарядам, не изменила своему стилю и ныне предстала в белой кофте с глубоким вырезом, больших очках в желтой оправе, с экстраванатной прической и смелым макияжем.

Тем не менее многих напугало лицо знаменитости. Пользователи предположили, что певица перенесла пластическую операцию, а, возможно, даже не одну. В частности, кажется, что ее рот не закрывается из-за хирургического вмешательства.

Напомним, Жанна Агузарова кардинально изменила внешность: «увеличились в несколько раз».

Как сообщала Politeka, хирург изуродовал звезду 90-х, фото после пластики попало в сеть: "Шок контент"

Также Politeka писала, известный российский певец изуродовал лицо пластикой: "Похож на старую женщину".