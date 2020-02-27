57-летняя Жанна Агузарова не перестает удивлять своих поклонников
Как передает Politeka.net, об этом пишут российские СМИ.
Свой новый "образ" Жанна Агузарова представила в эфире программы "Музыкалити", которую ведет Максим Галкин.
Перед камерами Агузарова предстала в странном многослойном наряде. Волосы оставила распущенными, дополнив прическу кусочками золотой фольги в области висков.
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Но поклонников больше всего смутила мимика звезды 80-ых: лицо Агузаровой казалось обездвиженным практически во время всего эфира.
Весь выпуск Жанна Агузарова рассказывала о своем творческом пути. Она рассказала, что считает себя лучшей певицей в отечественном шоу-бизнесе за последние 30 лет.
Помимо выступлений на сцене Жанна Агузарова сама писала многие тексты, а также смогла создать запоминающийся образ «инопланетянки», на который сейчас равняются как российские, так и зарубежные коллеги.
Появление "обновленной" Жанны Агузаровой настолько ошарашило пользователей соцсетей, что они оставили десятки гневных комментариев под публикацией.
"Что у нее с лицом? Нужно было перед записью эфира ей пакет на голову надеть", "Кукла Чакки", "Приятно видеть, что у Жанны прогрессирует шизофрения. Значит не прикидывалась", "Начал смотреть и ощущение было, что сейчас санитары придут и Жанну заберут, даже начал переживать", "Теперь я знаю как выглядит королева киберпанка", "Никогда не думал что увижу кого то, чья внешность будет хуже чем у Монгола", - написали они под видеороликом.
Ранее мы рассказывали о том, что хирург изуродовал Жанну Агузарову во время пластической операции. Агузарова появилась на юбилее советской рок-группы "Цветы" в Кремлевском дворце, где и попала в объектив фотокамеры одного из своих фанатов.
Приятно видеть, что Агузарова, которая всегда отличалась любовью к сумасбродным и ярким нарядам, не изменила своему стилю и ныне предстала в белой кофте с глубоким вырезом, больших очках в желтой оправе, с экстраванатной прической и смелым макияжем.
Тем не менее многих напугало лицо знаменитости. Пользователи предположили, что певица перенесла пластическую операцию, а, возможно, даже не одну. В частности, кажется, что ее рот не закрывается из-за хирургического вмешательства.
Напомним, Жанна Агузарова кардинально изменила внешность: «увеличились в несколько раз».
Как сообщала Politeka, хирург изуродовал звезду 90-х, фото после пластики попало в сеть: "Шок контент"
Также Politeka писала, известный российский певец изуродовал лицо пластикой: "Похож на старую женщину".