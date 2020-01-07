В сети заметили изменения во внешности российского певца Александра Малинина

По мнению людей, артист злоупотребляет "уколами красоты", а также наносит слишком много косметики, пишет Рoliteka.net.

Некоторые даже видят сходство между Малининым и его супругой, Эммой. Есть хейтеры, которые совершенно не стесняются в выражениях и называют звезду трансгендером.

Так, под одним из декабырьских постов, на фото которого Малинин позирует в необычном для России наряде, собралось много комментариев.

Кроме того, в одной из групп также обсуждалась внешность знаменитости.

"Зачем так ярко красится. Тон нанесли с палец толщиной!! Зачем?", "копать, трансгендер", "И не надо пластического хирурга, поцелуй жены всё сделал за него 😀😃🤣", "Нам кажется, что Александр Малинин (@alexandr_malinin) стал очень похож на свою жену Эмму (@doktoremmamalinina) и Ольгу Бузову (@buzova86)🙈 Александр, может стоит завязывать с пластическими операциями?🤦🏼‍♂️", "Малинин стал похож на старую женщину!🤪", "В жутких розочках. Обабился совсем😞", "😂Муж и жена одна сатана", "Я подумала что это две сестры 🤣", - написали пользователи сети.

Напомним, с 2011 года в семье знаменитого российского певца Александра Малинина продолжается скандал: бывшая жена артиста пыталась «повесить» на него своего ребенка, но теперь внезапно передумала.

Бывшая супруга артиста певица Ольга Зарубина публично заявляла, что Малинин отказывается признать их общую дочь Киру.

Годами Ольга пыталась разбудить отцовские чувства в Александре, но теперь заявила, что настоящий папа Киры — бизнесмен Константин Соболевский. В 80-е Зарубина одновременно встречалась и с Соболевским, и с Малининым, однако в то время бросила Константина, променяв его на артиста.

Ранее сообщалось, что певец Александр Малинин прокомментировал слухи о вражде Аллы Пугачевой и Жанны Агузаровой.

По его словам, между артистками нет конфликта. Как отметил артист, Алла никогда не опустится до того, чтобы сделать пакость. Примадонна "слишком великая" для этого. Скорее, звезда может не заметить человека, тем самым еще больше обидеть.

Напомним, Малинин «впутал» свою дочь в съемки клипа к ЧМ-2018.

Как сообщала Politeka, "Он умер»: в семье популярного певца разгорелся скандал с ребенком

Также Politeka писала, что Пугачева разругалась с популярной артисткой в России: что произошло на самом деле, рассказал Малинин