Леся показала, как развлекалась после вечеринки в отпуске

Леся Никитюк отправилась в очередной отпуск, откуда активно публикует на своей странице в Инстаграм весьма пикантные кадры

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото из отпуска, пишет Politeka.

Сейчас звезда находится в Египте на отдыхе, куда отправилась сразу после отпуска в Берлине.



В разделе Стори она решила представить серию новых кадров после пенной вечеринки. Так, Леся поразвлекалась на теплом мероприятии с подругой, засветившись вечером на территории египетского отеля. На представленных кадрах Леся для большей пикантности прикрыла крошечный купальник стикерами.

Тем не менее, часть ее купальника, расшитого пайетками заметна, на чем Никитюк акцентировала внимание.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы.

Также звезда показала кадры из отдыха с подругой, с которой отправилась в магазин и даже похвастлась подборкой зимней одежды, которую примерялала. Так, девушка вместе с подругой позирует во время выбора одежды. Обе девушки при этом в одном белье. Никитюк в какой-то момент понимает, что «засветила лишнее» и пытается прикрыть тело шубой, достающей ей до колен.

Сама артистка выглядела весьма соблазнительно и красиво, однако пользователи не смогли прокомментировать ролик, поскольку Леся представила его в разделе Стори. На фан-аккаунтах данное видео появилось также спустя некоторое время.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане