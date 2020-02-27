Украинская звезда очень похожа на родственницу молдавского певца

Недавно в сети обсудили фото матери певца Дана Балана

По мнению пользователей сети, женщина очень похожа на украинскую певицу Тину Кароль, с которой артисту приписывают роман, пишет Рoliteka.net.

Некоторое время назад в фан-группе певца появилось новое фото, на котором он позирует вместе с матерью

Женщина-блондинка прижалась к сыну и широко улыбнулась. Она была в бархатном платье, которое подчеркнуло ее формы. На лице выделялись пышные черные ресницы.

Дан Балан был одет по-простому: в белую футболку и штаны.

Мама с сыном позировали в комнате с фотографиями рядом с большим букетом роз.

За 15 часов пост собрал около 70 лайков и немного комментариев.

"Какие вы красивые", - написала одна из пользовательниц сети.

Стоит отметить, что на фото явно видно сходство матери с Тиной Кароль, обе красотки - стройные блондинки, с идеальными формами и очаровательными улыбками.

Ранее мы писали, что фото, где сравнивают Тину Кароль с мамой Дана Балана появилось в группе "Голос країни". Пользователи сети активно обсудили внешность обеих.

«очень похожи», «очень очень», «Обе очень красивые и талантливые», «да, реально похожи», «Реально немного похожы!!!", «Тина красивее», «похожи только тем, что блондинки», - написали тогда пользователи сети.

Напомним также, что нумеролог-психолог Галина Ганджа рассказала, что ждет украинскую певицу Тину Кароль в 2020 году.

По словам эксперта, у украинской знаменитости будет хороший год, который принесет ей еще большую популярность. Тину ждет множество проектов, а также мероприятий. К слову, в каком бы проекте не оказалась Тина, его ждет успех.

О личной жизни Тины было сказано так:

"Здесь идут только романы. Какие-то интриги. Но ничего серьезного точно не будет".

Ранее мы писали, что спустя семь лет Тина Кароль решила приоткрыть тайну и рассказала, почему бывший покойный муж Евгений Огир внезапно бросил работу на популярном телеканале М1.

Как оказалось, мужчина сделал это из-за сильной любви к жене. Он действовал не в интересах компании.

Напомним, Тина Кароль взорвала сеть откровенным видом

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