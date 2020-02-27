41-летняя украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, засветилась рядом с артистом Филиппом Киркоровым на одной из вечеринок: "голубки" мило ворковали

Как передает Politeka.net, Ани поделилась видео со дня рождения дочери певицы Жасмин в своем микроблоге в Инстаграм. Артистка показала момент застолья (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Несмотря на полутьму и блыманье клубных огней, видно, что она сидит рядом с Киркоровым и о чем-то увлеченно с ним беседует. При этом на коленях у певца его восьмилетняя дочка Алла-Виктория.

"Веселая компашка ❤😘 День рождения дочери Жасмин 🌺", - говорится в подписи.

Странно, что Лорак посетила мероприятие без своего нового ухажера - 27-летнего саунд-продюсера Егора Глеба, с которым закрутила страстный роман после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Напомним, певица обвинила бывшего супруга в неверности. Пара рассталась в январе прошлого года. Но томиться в одиночестве Ани долго не пришлось, так как уже через полгода она появилась в компании с любовником, который младше ее на 14 лет.

Поклонники и коллеги неоднозначно отнеслись к выбору Лорак. Тем не менее последняя часто берет Егора с собой на гастроли. Однажды, когда они вместе с другими артистами летели на самолете, произошел интересный эпизод. Ани разместилась поудобнее в кресле и уже готовилась уснуть, как ее потревожил певец Николай Басков с телефоном в руках. Последний ненароком заснял и любовника Лорак, расположившегося в кресле напротив. Егор запрятал лицо под кепкой и натянул капюшон.

Николай моментально переключился с певицы на ее друга со словами: "Ну это неизвестный человек... Он всегда скрывается, потому что всегда меняется".

Примечательно, что Глеб практически на всех совместных фото с Лорак прикрывается кепкой, как будто стесняется чего-то.

Напомним, что недавно Ани Лорак оказалась без штанов перед знаменитым красавцем.

Ранее Politeka писала, что Лорак в спортивных штанах удивила резкой сменой имиджа.

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности.