"Думаю будет мальчик, а лучше два"

33-летняя украинская певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", впервые на днях поделилась в сети фото с заметно округлившимся животиком

Артистка c 2017 года замужем за 27-летним певцом Романом Дудой. Будущий малыш станет первенцем у обоих. Счастливые родители устроили неимоверно чувственную фотосессию, поделившись результатом в своих Инстаграм. И Вера, и Роман поблагодарили друзей и поклонников за теплые поздравления.

Так, на одних снимках Вера предстала в полупрозрачном черном наряде, а ее супруг в коричневом гольфе и черных штанах. Они нежно касаются друг друга губами и обнимаются. Видно, что кадры сделаны в студии.

На других снимках пара позировала в домашней обстановке. На Вере белое длинное платье, а на Романе белая футболка и темные джинсы. Они сидят на коврике, прислонившись к стене, при этом парень играет на гитаре и смотрит на свою беременную жену, а она склонила голову ему на плечо.

Фанаты пришли в полный восторг, оценив фото.

"Люблю ваши «между строк»,это так чувственно❤️"

"Вы оба расцвели 🌹🌹🌹 Здорово что вы делаете друг друга лучше 🙏🏼❤️"

"Какие же вы прозрачные и прикольные 💕"

"Гарні фото. Пузік просто супер. Думаю буде хлопчик, а краще два)) Давно всі чекали на цю новину."

"😍 это космос 🚀"

Ранее мы сообщали, Кекелия устроила откровенную фотосессию, дабы впервые раскрыть публике свое положение. Фото разлетелись по сети "как горячие пирожки". Вера снималась практически голой, только прикрываясь тонкой полупрозрачной тканью. Восхитительные снимки вызвали бурю эмоций у поклонников.

"Нет ничего более чистого и красивого, чем чудо рождения новой жизни! Поздравляем нашу Vera Kekelia и Роман Дуда, и желаем множества счастливых и неповторимых моментов втроем! 💛👶💛", - говорится под фото в сообщении "Женского квартала" в Фейсбук.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила формы без лифчика.

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