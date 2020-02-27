"Ну до чего же прекрасна"

Известная украинская певица Даша Астафьева порезвилась полуголой в домашней обстановке

Популярная в стране артистка покрасовалась в открытом боди в полоску. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

На черно-белом атмосферном снимке Даша позирует поставив руки на опору и прогнувшись в спине, при єтом звезда сцены и сети "оттопырила" свою пятую точку немного назад. Общий вид фото должен быть передать игривое, но вместе с тем, вероятно, меланхолическое настроение дивы.

Темные свои волосы артистка подобрала вверх и проницательно смотрела прямо в объектив камеры. Позировала Даша у окна, уперев свою согнутую ногу в коленку другой ноги.

Поклонники назвали образ Астафьевой "таинственным", "загадочным", "горячим", "четким", а саму певицу - "невероятной", "соблазнительной" и "сочной".

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

В этот раз на странице звезды в разделе Стори появились кадры с участием Даши в качестве гости пикантного шоу. Для выступления певица приготовила специальный номер с режиссерами шоу "Рояль".

Появилась певица в традиционном концертом образе, а уже после мероприятия показала стройную фигуру в изящном черном платье. Стройные ноги сразу же привлекают внимание к себе. Волосы звезды аккуратно уложены.

"Я большая поклонница винтажной эстетики уже много лет. Мне давно хотелось проявить себя в этом направлении, потому что сам стиль мне очень близок. И, если в фотосессиях я знакома с ним уже достаточно, то в рамках шоу для меня это новый и интересный шаг . в легендарных кабаре Парижа и Нью-Йорка, к сожалению, я еще не успела побывать, поэтому участие в варьете "Рояль" для меня особенно ответственное! ", - прокомментировала свое участие Даша ранее.

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро.

Как сообщала Politeka, Раздетая Астафьева в блестках показала грудь.

Также Politeka писала, что Астафьева едва не совратила мужчину во время танца.