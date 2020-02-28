Российский юморист Гарик Харламов сегодня отмечает свой 39-й день рождения

Об этом пишет Politeka.net.

Со времен участия в КВН звезда Comedy Club очень сильно изменился во внешности.

До триумфа на телевидении Гарик Харламов был резидентом команд "Сборная Москвы" и "Незолотая молодежь", которые тогда выступали в высшей лиге КВН.

В начале нулевых он взял себе прозвище "Бульдог" и стал выступать в Comedy Club. Более того, Гарик Харламов успел сняться в таких комедиях, как "Самый лучший фильм" (три части), "Zомбоящик", "30 свиданий" и других.

Стоит отметить, что с момента последнего выступления в КВН Гарик Харламов существенно набрал в весе.

"Я, пожалуй, единственный резидент шоу, который за это время так сильно поменялся. Долгое время мой внешний вид играл на руку программе, меня постоянно подкалывали насчет лишнего веса. Но я никогда не обижаюсь на шутки друзей, мы все люди циничные, любим посмеяться друг над другом и над собой", - комментирует сам юморист изменения в своей внешности.

Но даже такие изменения не помешали Гарику Харламову найти себе жену Кристину Асмус, которая подарила ему дочь.

Ранее мы рассказывали о том, что конец 2019 года был тяжелым для семьи Асмус. Дело в том, что на все пространство СНГ в сети прогремел скандал по поводу постельной сцены в фильме "Текст" с участием актрисы.

Хейтеры "зафукали" Кристину Асмус, досталось и Харламову, который поддержал супругу, мол, это же искусство, так что ничего страшного в интимных кадрах нет. Дошло даже до того, что люди писали в соцсетях, что следует забрать у супругов их маленькую дочь - якобы, чему могут научить такие родители.

Отметим, несмотря на шум, постельный скандал не помог Асмус получить главную награду на "Золотом орле-2019" (национальная кинопремия России). В это же время фильм "Текст" в целом стал триумфатором, взяв наивысшую награду - лучший фильм года, лучшую мужскую роль, лучший монтаж и лучшую мужскую роль второго плана.

Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".

Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.

Также Politeka писала, что исхудалая Асмус изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".