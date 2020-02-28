Во время эфира "Голоса країни" члены жюри, певицы Тина Кароль и Настя Каменских, заговорили о лишнем весе и у кого какой был максимум
Как передает Politeka.net, кусочком эфира с пикантными подробностями поделились в микроблоге телеканала "1+1" в Инстаграм. Кароль спросила у коллеги Каменских, какой у нее был наибольший вес. Ответ поразил не только Тину, но и многочисленных поклонников проекта и артистки (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Коли я кажу цю вагу, всі дійсно думають, що я брешу, тому що я виглядала на кілограмів сто, а важила всього сімдесят вісім. Це був мій пік. Але я була, не знаю, налита чугуном ... і я дійсно виглядала як сто кіло...", - откровенно поделилась Настя.
Но далее еще интереснее. Оказалось, что у Кароль также были проблемы с лишним весом. Артистка призналась, что в пятнадцать выглядела как колобок.
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"Вісімдесят... коли мені було десь вісімнадцять. Є навіть відео. В п'ятнадцять взагалі "колобочок", - открылась Тина.
"Слухай, я не знала, що в нас настільки близькі історії, тому що я завжди дійсно з цим боролася ... і зараз, до сих пір. І ми з тобою красуні!", - подытожила Каменских.
Мнения поклонников разделились: одни похвалили артисток за их стремление быть стройными и желание следить за своей фигурой, а другие с сарказмом восприняли озвученные тайны.
"Дівчатка ви супер умнічки💙"
"нічого собі😱"
"Красотки 😍😍😍 обе шикарные 🔥"
"Да девочки есть девочки 😅 обычные проблемы"
"Боже,какой бред,то вес у кого какой,кто какие котлеты жарит....мрак!!!Один Дан и Монатик вменяемые!"
"О Боже как же они похожи..... 😂 А ещё у обеих по два глаза,по 2 руки и ноги и сердце с левой стороны..))"
"Уже сериал устроили. Кошмар."
"Потап тоже хотел весом похвастаться, но его не спросили"
"Це , мабуть в підтримку жирусиків ! На зразок , у всіх є шанс стати красивими , але якщо твоя вага не більше 80"
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