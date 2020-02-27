Знаменитая певица Тина Кароль показала себя сразу в нескольких пикантных образах, которые набрали популярность в прошлом году

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на фан-странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя сразу в нескольких образах, сообщает Politeka.

В этот раз на странице поклонников звезды появилось целое видео – подборка с лучшими кадрами артистки, участвующих в различных мероприятиях. Также в ролике можно заметить кадры, снятые во время презентации клипа звезды и кадры с участий в последних песенных шоу.

«Тина Кароль в программе ЖЗЛ», «Нет слов 💔 Умничка🤗 Наш полюс притяжения 🔥», «Сильная и душевная как никто, гордость и пример❤️», «Божественная 😇 и сильная 🙌😍», «Что это за выпуск? Можно ссылку?», «Можна лайк❤️», «Она очень добрая😘», «@tina_karol Какая Вы умничка,какое у Вас доброе сердце и чистая душа. Вы ангел во плоти .💖💞💗😍», – ответили пользователи.

Днем ранее певица решила представить интимной кадр, позируя в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и довольно массивные украшения - сережки и такого же дизайна кольцо.

Стоит также отметить, что создавать столь дорогостоящие образы певице помогают стилисты. Но рука и вкус девушки в ее нарядах и аксессуарах чувствуются на все 100%. Подчеркнем, что Тина использует драгоценности из специальной коллекции. Артистка при этом довольно часто носит украшения с восточными нотами: они прекрасно подчеркивают элегантность и женственность ее образ.

Вот что ответили пользователи:

«боже,какая красотка 😉», «Красиваяяя ❤️🌟», «Разве законно быть такой красивой?😍😊», «Нереальная красота ❤», «Бесподобная 🔥😍», «самая красивая женщина в мире ❤️», «Кошечкаа😻😻😻», «как можно быть такой красивой 😍😍», «Все я утонула😍», «Красота! 😍😍😍», – пишут пользователи.

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