Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне при помощи неоднозначных заявлений в социальных сетях

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

В своем профиле в Инстаграм знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается отдыхом. Примечательным фактом является то, что балерина появилась на мероприятии Андрея Малахова, устроенном специально к празднику масленницы.

Из-за неудачной позы звезды в глаза бросается то,что ее волосы выглядят весьма плохо и практически перепаленными из-за постоянных окрасок и высветлений. На следующем видео звезда появилась в окружении знаменитых артистов, среди которых можно заметить Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову.

Желая избежать критики в свой адрес, звезда предусмотрительно скрыла комментарии, которые, к слову, иногда открывает, чтобы недоброжелатели снова подняли популярность скандальной зманенитости.

«Невероятный Андрей Малахов @malakhov007 устроил роскошный праздник Масленицы в Лотте Плаза в королевском номере!😊 Спасибо за этот праздник!👍 Мы с Зазой Наполи похожи😂», – пишет Волочкова под новыми фото.

Стоит отметить, хотя звезда придерживается правил здорового питания, как сама ранее рассказала, это мало помогает ее внешнему виду:

«Я фанат свежей зелёной пищи и натуральных продуктов! В мою продуктовую корзину входят овощи и много зелени: Айсберг, Романо, Сельдерей, лук Порей, базилик. Обязательно белки, которые я кушаю виде куриного филе, перепелиных и куриных яйц. Молочку я почти не употребляю, но пару кусочков благородного сыра, всегда присутствуют в моем рационе», – расскзаала Анастасия.

К слову, последние снимки звезды стали тому подтвержеднием - артистка выглядела уставшей и совсем не такой, как без макияжа, которым часто хвастается.

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