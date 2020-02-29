Модели нередко становятся актрисами. Давайте ознакомимся с топ-пять красотками, которые теперь также покоряют голливудский Олимп и не только

Стоит отметить, что не всем нравятся модели в качестве актрис и настроены к красоткам скептически, но все же некоторые из них талантливы и отрицать это нельзя.

27-летняя модель Саша Лусс, уроженка Магадана, завоевала сердце французского кинорежиссера Люка Бессона. Девушка появилась уже в двух его фильмах: "Валериан и город тысячи планет" и "Анна", пишет Оbozrevatel.

Параллельно со съемками Саша учится в Кембриджском университете, где изучает историю литературы.

Карьера модели Кары Делевинь стремительно росла. Одной из первых ролей у звезды была княжна Сорокина в фильме "Анна Каренина".

Также звезда исполнила роль в фильме "Бумажные города", после чего на нее обратили внимание известные режиссеры. Впоследствии она исполнила главную роль в фильме "Валериан и город тысячи планет".

Сейчас Кара продолжает выходить на подиум и сниматься в кино.

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли покорила красотой. Девушка попала в мир модельного бизнеса в 16 лет. В 2010 году девушку пригласили на съемки в знаменитых "Трансформерах", однако пресса разгромила ее игру.

Только вот все равно ее приглашали в другие фильмы. Например, в "Безумном Максе: Дороге ярости" она исполнила роль жены Несмертного Джо. Известно, что картитна стала одной из лучших 2010-х годов.

Эмили Ратаковски славится откровенными фото в Инстаграм, а также съемками в фильмах. Девушка начала карьеру с 14 лет и с тех пор ее популярность только растет.

Она сыграла в детском сериале "АйКарли", а затем снималась в клипах известных исполнителей.

Позже звезда исполнила роль любовницы основного персонажа фильма "Исчезнувшая", а недавно она сыграла в "Идеальной западне".

Знаменитая израильская модель Галь Гадот успела отсулежить в армии в течение двух лет. Там же она занималась изучением юриспруденции.

Первые пробы для роли в кино у звезды были неудачными. Девушку уже почти утвердили на роль в фильме "Квант милосердия", но в итоге она досталась Ольге Куриленко. Но все же мировая слава звезде досталась после исполнения персонажа "Чудо-женщина".

Напомним, модель часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, модель похвасталась упругим телом без одежды

Также Politeka информировала, что горячая артистка спрятала красоту под прозрачной тканью: это фото "бомба"