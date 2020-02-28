Знаменитая артиска Ани Лорак представила долгожданный клип "Я бы летала", вызывав массу обсуждений в сетях

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Артистка покоряет фанатов своими образами, а также привлекает других пользователей, которые находят во внешности певицы изъяны, пишет Рoliteka.net.

Ролик на песню "Я бы летала" для Лорак сделал, как и многие предыдущие, известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. Само видео - его отрывок - представлено в Инстаграм, чтобы привлечь внимание к новой работе певицы.

На видеозаписи Каролина примерила сразу три разных наряда - стильный белый брючный костюм, платье, сделанное из одних бус, а также наряд с одним лишь серебристым лифчиком. Все наряды артистка представила на побережье, позируя прямо в воде.

На вечернем кадре также видно, что Каролина очень загорела, а на ее лице естественный макияж.

«С первым весенним солнцем встречайте моё новое долгожданное видео #ябылетала! ❤️», – написала Каролина.

Вчера также знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала небольшой ролик в разделе Стори, на котором позирует в домашнем наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида. Сама Каролина позировала в одном лишь стильном халате с цветным и крупным принтом, мило улыбаясь на камеру перед зеркалом и любуясь челкой и слегка завитыми волосами.

При этом звезда выглядит очень счастливо и радостно в гримерке, в которой и снимала данный мини-ролик. Отметим, несколько дней назад челку отсктригла Анна Седокова, удивив новым стилем.

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