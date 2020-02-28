Российская актриса Кристина Асмус показала личное фото со своим не менее звездным, чем она сама супругом

Супруга известного комика Гарика Харламова позировала на камеру, целуя своего мужа. Об это пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instagram.

На типичном селфи актриса целует супруга в щеку, Кристина при этом при ярком макияже, а Харламов улыбается на камеру:

«С Днём рождения, уникальный человек. Спасибо вселенной за нашу встречу. Я люблю тебя ❤», - подписала она снимок. На российских знаменитостях была повседневная одежда, но Кристина все же выглядела нарядно - стильные минималистические укращения и модная укладка дополнили ее неброский, но запоминающейся образ.

Поклонники звездной парочки в комментариях под постом пожелали им всего наилучшего, Гарику, в частности, здоровья и взаимопонимания в его семье.

Напомним, ранее мы писали о том, что Асмус попала в больницу. После продолжительного скандала, видимо, организм российской артистки начал сдавать.

Так на новом опубликованном фото актриса предстала перед публикой в пиджаке с глубоким декольте и ярким макияжем, но сразу же отметила для подписчиков, что фото не из режима реального времени:

«Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношение к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит ‍♀️ Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция…», - пишет Асмус.

Артистка отметила, что она в ужасном состоянии сейчас и круглосуточно находится под капельницами с несбиваемой температурой.

Поклонники артистку, поддержали. Пишут, чтобы та держалась и выздоравливала поскорее.

Напомним, что Кристина Асмус в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".

Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.

Также Politeka писала, что исхудалая Асмус изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".