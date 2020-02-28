Знаменитая певица Тина Кароль показала себя в черной защитной маске, обеспокоив фанатов

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в необычном наряде, сообщает Politeka.

В этот раз артистка решила показать небольшой ролик, на котором позировала, примерив защитную черную маску со специальными вставками из пластика для дыхания.

При этом артистка рассказала, что собирается в гости к сыну в Британию, однако, поскольку сейчас главной опасностью при перелетах является возможность заразиться коронавирусом, звезда не рискнула путешествовать без маски.

"Оберігайте себе та інших. Бути готовим означає спокій! Здоров’я нам. Бережіть близьких та себе 🙏 Вилiтаю до синочка, тож треба вберегти його близьких та себе.", - написала Тина под новым видео.

Пользователи сети не остались в стороне:

«Я в Корее живу и то иногда без маски хожу, главное не паниковать! Скоро все наладится ;) обещаю 😈», «Единственный человек которому идёт маска. Меня это пугает😂», «Бл*ть зачем, эта паника🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️», «Мы все умрем?», «вот это было щас не ожидано🤪», «Как можно быть такой красивой, всегда?!?!?♥️».

Днем ранее певица решила представить интимной кадр, позируя в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и довольно массивные украшения - сережки и такого же дизайна кольцо.

Стоит также отметить, что создавать столь дорогостоящие образы певице помогают стилисты. Но рука и вкус девушки в ее нарядах и аксессуарах чувствуются на все 100%. Подчеркнем, что Тина использует драгоценности из специальной коллекции. Артистка при этом довольно часто носит украшения с восточными нотами: они прекрасно подчеркивают элегантность и женственность ее образ.

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