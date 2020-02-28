Сменившая пол певица Зианджа решила вернутся на сцену под новым псевдонимом

Певица долгое время не выступала. Она анонсировала выход нового сингла и теперь назвала себя, как Zi Faámelu. Об этом 29-летняя трансгендер сообщила в социальных сетях, передает Politeka.

"Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном Сейчас, вы всегда можете быть собой. В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы!Я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл, - поделилась с подписчиками девушка.

Певица заявила о себе после смены пола несколько лет назад. Она пришла на шоу "Голос страны". Девушка развернула все кресла и выбрала тогда наставником Потапа.

Тогда о выступлении трансгендера резко высказалась Тина Кароль. Когда певица покинула сцену, она нелесно обратилась к Потапу. После этого Зианджа обвиняла студию "Квартал 95" в издевательствах над представителями ЛГБТ, когда про нее те пустили несколько шуток в эфир.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица-трансгендер Зианджа прервала длительное молчание и предстала в новом имидже.

После громкого возвращения на украинскую сцену в рамках вокального шоу «Голос країни» певица Зианджа вновь пропала из соцсетей. Почти год артистка не публиковала новые снимки на своей странице в Instagram. Но на днях Зианджа вернулась и удивила новым имиджем. Певица коротко обрезала волосы и перекрасила в более светлый оттенок.

Напомним, Зианджа вернулась спустя год и поразила новой внешностью

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