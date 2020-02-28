Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась снимком без обработки, на котором видно реальный возраст актрисы

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимке актриса позирует для фотографа в одном черном свитере. Волосы Беллуччи зачесаны назад, в результате чего весь акцент приходится на лицо актрисы. Кроме этого, Моника сильно подвела глаза черным карандашом.

На фото видно все морщины 55-летней звезды, видно, как она постарела. Несмотря на то, что выглядит для своего возраста звезда прекрасно, становится понятно, что все предыдущие снимки актрисы подвергались сильной обработке.

Свой пост актриса приурочила к выходу спектакля с ее участием. Кстати, на личной странице фотографа Тома Вольфа, который сделал этот снимок, есть афиша этого спектакля. Для нее использовали фото из этой фотосессии, но его тщательно обработали. Разница просто поражает.

Отметим, что всего за час пост артистки собрал более 33 тысяч лайков. Поклонники все равно восхищены внешностью Моники. Ее по-прежнему считают одной из самых красивых и сексуальных женщин мира.

«Ты отлично выглядишь в черном свитере, Моника!», «Чистейшая красота!», «О Белла», «Шикарная женщина!) Красотка Моника», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи вышла в свет в черном платье и новой прической. Актриса не изменяет своему стилю «сицилийской вдовы», поэтому практически на все мероприятия ходит в черных нарядах. Совсем недавно Беллучи сменила образ и подстриглась под каре.

Добавим, что Беллучи продолжает активно сниматься в кино, часто появляется на обложках глянца, снимается в рекламе. Последняя работа актрисы в кино – съемки в шпионском триллере «Паук в паутине».

Напомним, что горячая Моника Беллуччи взбудоражила страстным образом, роковая женщина: «Глаз не оторвать».

А еще Politeka писала, что Моника Белуччи ошеломила фото в полупрозрачном боди: "Расставила ноги и...".

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