55-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи покорила сотни тысяч сердец пикантным образом

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором предстала в откровенном наряде. На ней элегантный жакет от Gucci, под которым виднеется полупрозрачное боди, созданное домом моды Dolce & Gabbana. От зоны декольте модели невозможно отвести взгляд. Без тени смущения Моника посветила роскошным бюстом, тем самым заставив фанатов млеять от красоты. На руках у Моники надеты перчатки с рисунком "гусиная лапка". Примечательно, что на артистке нет штанов или юбки - на ее невероятно стройные ножки в черных колготках можно любоваться вечность.

На фото Белуччи присела на журнальный столик, расставив ножки. При этом звезда, будто смущаясь, опустила взгляд вниз.

Поклонники за сутки успели почти 300 000 раз поставить "сердечко" под этим горячим снимком, засыпав знаменитость комплиментами.

"Как всегда красивая🔥🔥"

"Очень редкой красоты наша Моника!💎Каждый раз смотрю и диву даюсь!😊"

"возраст настоящей красоте не помеха! Ну в рамках разумного естественно 😀"

Ранее мы сообщали, Белучии показала нескромное декольте в рекламном ролике, который выложила в Инстаграм. Красотка предстала в черном бюстгальтере и накинутом на плечи пиджаке. В руках у нее была красная помада. Роскошный бюст актрисы, безусловно, взволновал тысячи фанатов.

Также мы рассказывали, что 15-летняя дочь Моники и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, снялась для "Dolce & Gabbana". Соответствующие фото она опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка представила новый аромат под названием "Shine". Юная красотка позирует в белом платье свободного кроя с вышивкой на рукавах, а также с большим букетом полевых цветов.

Комментирующие завалили девушку комплиментами, называя ее красоту "божественной".

Напомним, Моника Беллуччи заинтриговала новым мрачным образом: «Словно вдова».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи ошарашила грязными ногтями на красной дорожке.