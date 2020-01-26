Італійська акторка і модель Моніка Беллучі поділилася знімком зі свого останнього виходу на публіку.

Фото 55-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Актриса написала, що відвідала святкову вечерю минулого вечора. Шанувальники Беллучі зі всього світу почали хвалити актрису за її прекрасний зовнішній вигляд.

«Ви можете навчити будь-кого, як бути прекрасною жінкою», «Гарна», «Неймовірно», «Ти завжди номер один Моніка, в цьому світі немає жінки прекрасніше тебе», «Королева», «Шикарно. Я теж віддаю перевагу чорному. Тобі йде. Ти найкраща. Я абсолютно серйозно. Ти найкраща», «Еталон краси і жіночності», - зазначають захоплені фанати з Італії, США та Росії.

Зовсім недавно Моніка Беллучі змінила образ і підстриглася під каре. На публіці вона все частіше з'являється в темних костюмах, які практично повністю закривають її тіло. Образи актриси останніх років виходять в стилі «сицилійської вдови», який активно просувають Dolce&Gabbana. Незважаючи на свій вік Беллучі виглядає чудово і стильно. Її, як і раніше, вважають однією з найкрасивіших і найсексуальніших жінок світу.

Моніка Беллучі продовжує активно зніматися в кіно, а також регулярно з'являється на обкладинках модних журналів. Остання робота актриси у кіно – зйомки в шпигунському трилері «Павук у павутинні». Фотографії з професійних зйомок Моніка регулярно публікує на своїй сторінці в соціальних мережах. Вона позує в розкішних сукнях, модних костюмах і навіть в купальниках.

Зазначимо, що зірці не завжди вдається бути ідеальною. На одному зі світських заходів вона з'явилася без манікюру, а фотографи зняли бруд під нігтями. Ці фото миттєво розлетілися по всьому світу. Зіркам таких помилок не пробачають.

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