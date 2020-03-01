Украинский хореограф, шоумен Влад Яма опубликовал пост в Инстаграм, где позирует на машине
Звезда порадовал поклонников фото, на котором он еще с бородой, пишет Politeka.net. На снимке Влад Яма позирует, сидя сверху на красном кабриолете. Мужчина выбрал белые футболку и шорты, а также черные кроссовки.
Позади украинского красавчика заметны многоэтажные здания.
Известно, что ранее хореограф публиковал видео с семьей. Пара с сыном позировали в различных локациях, в том числе и в красном кабриолете.
Видимо, ностальгия подтолкнула шоумена написать этот пост.
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"Это был невероятный день... Вспоминаю каждую секунду и хочу повторить!..😌 Спасибо @conceptica , Ты творишь чудеса🤗", - написал Яма.
За 12 часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
"Вау!😍❤️А меня держите семеро!)🥰", "Стильно, модно, молодёжно 😜👍🏽", "Красава👍", "Крутая фотка получилась!!! 👍👍👍", "К хорошему привыкаешь быстро....!", "Влад Яма так вы иснуете ?👀 Я ржал с вас когда смотрел Украина имеет Талант 👀👍👍👍", "Влад ты бомба танцоор😍. Я тоже танцовщица, тоже танцую латинамериканские танцы. Это круто!🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, недавно Влад Яма сбрил Бороду и публикует фото и видео в новом стиле.
Так, хореограф поделился забавными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.
На кадрах можно увидеть, как хореограф лежит в постели и снимает себя на видео. При этом за кадром слышен детский смех. Можно предположить, что за развлечениями отца наблюдает маленький Лион.
Ранее мы писали, что Влад позировал в футболке, а рядом находилась супруга Лилия. Она была, скорее всего, в олимпийке или чем-то подобном. На фоне можно увидеть "Клона" из "Звездных войн".
Фанаты заметили, что Яма решил себе начать отращивать усы, пока отдыхает в США. Они успели поставить более шести тысяч лайков за непродолжительное время.
Напомним также, что Влад Яма предстал с обнаженным торсом и в черной кепке с надписью "official". На заднем фоне лазурные воды океана с белыми "барашками" волн и чистый песочек.
Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.
Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.
Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.