Украинский хореограф, шоумен Влад Яма опубликовал пост в Инстаграм, где позирует на машине

Звезда порадовал поклонников фото, на котором он еще с бородой, пишет Politeka.net. На снимке Влад Яма позирует, сидя сверху на красном кабриолете. Мужчина выбрал белые футболку и шорты, а также черные кроссовки.

Позади украинского красавчика заметны многоэтажные здания.

Известно, что ранее хореограф публиковал видео с семьей. Пара с сыном позировали в различных локациях, в том числе и в красном кабриолете.

Видимо, ностальгия подтолкнула шоумена написать этот пост.

"Это был невероятный день... Вспоминаю каждую секунду и хочу повторить!..😌 Спасибо @conceptica , Ты творишь чудеса🤗", - написал Яма.

За 12 часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Вау!😍❤️А меня держите семеро!)🥰", "Стильно, модно, молодёжно 😜👍🏽", "Красава👍", "Крутая фотка получилась!!! 👍👍👍", "К хорошему привыкаешь быстро....!", "Влад Яма так вы иснуете ?👀 Я ржал с вас когда смотрел Украина имеет Талант 👀👍👍👍", "Влад ты бомба танцоор😍. Я тоже танцовщица, тоже танцую латинамериканские танцы. Это круто!🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Влад Яма сбрил Бороду и публикует фото и видео в новом стиле.

Так, хореограф поделился забавными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.

На кадрах можно увидеть, как хореограф лежит в постели и снимает себя на видео. При этом за кадром слышен детский смех. Можно предположить, что за развлечениями отца наблюдает маленький Лион.

Ранее мы писали, что Влад позировал в футболке, а рядом находилась супруга Лилия. Она была, скорее всего, в олимпийке или чем-то подобном. На фоне можно увидеть "Клона" из "Звездных войн".

Фанаты заметили, что Яма решил себе начать отращивать усы, пока отдыхает в США. Они успели поставить более шести тысяч лайков за непродолжительное время.

Напомним также, что Влад Яма предстал с обнаженным торсом и в черной кепке с надписью "official". На заднем фоне лазурные воды океана с белыми "барашками" волн и чистый песочек.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.