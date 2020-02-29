Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова удивила очередной выходкой бане, появившись с одним веником в руках

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. В дополнение, на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес, хотя иногда и игнорирует собственный запрет и возобновляет доступ.

Знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается без одежды отдыхом в парной бане. Стоит отметить, что в одном из своих ранних постов женщина отмечала, что является реальной фанаткой русской бани.

«Уютное платье из любимого канадского дуба.😊 Очень оздоравливает!👍 Всем желаю прекрасных выходных!», – пишут пользователи.

Ранее в Инстаграм знаменитость решила выставить снимки на которых видно, как она наслаждается отдыхом. Примечательным фактом является то, что балерина появилась на мероприятии Андрея Малахова, устроенном специально к празднику масленницы.

Из-за неудачной позы звезды в глаза бросается то,что ее волосы выглядят весьма плохо и практически перепаленными из-за постоянных окрасок и высветлений. На следующем видео звезда появилась в окружении знаменитых артистов, среди которых можно заметить Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову.

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