Знаменитая украинская певица Анна Седокова появилась на спортивном матче возлюбленного в новом имидже

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь с недавнего времени Янис и Анна проводят все больше времени вместе.

Сама артистка решила показать себя в полноценно новом имидже - после того, как звезда отстригла челку, она еще ни разу не появлялась с новой укладкой на публике. Стоит отметить, новый стиль вызвал довольно неоднозначную реакцию в сети. При этом на матче возлюбленного Яниса звезда выглядела очень счастливой и всячески привлекала внимание к себе.

До этого Анна показала себя в компании Аминовой в стильном наряде – своем костюме ярко-желтого цвета. Однако внимание пользователей привлекла именно прическа звезды – как известно, несколько дней назад звезда впервые отстригла челку.

«Все, чем занимается Стелла Аминова @stellaaminova , это очень красиво, а теперь ещё и вкусно 🍫 . Я хочу ещё раз поздравить с презентацией здоровых и вкусных шоколадок для детей. Это очень актуально и нужно. Восхищаюсь и люблю @stellaaminova ❤ Идём все есть полезные шоколадки!», - написала Анна.

А вот что ответили пользователи:

«Почему новая маска недоступна?», «А что чёлка все таки не зашла ??», «Интересно этой хренью они своих детей кормят))🤣😃», «Ой, я тоже хочу обнимашек😍😃», «Подстричь чёлку а потом ее убирать, истинная женская натура😥», «Аня такая милашка ❤️😍Умничка ,благодаря вам теперь знаем что есть такой замечательный шоколад 🍫 😋».

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом