Украинская гимнастка и звезда «Танців з зірками» Анна Ризатдинова, которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, опубликовала новое видео в ретро-стиле

Красотка предстала в топе, который пришелся ей по фигуре, пишет Politeka.net. Наряд имел необычный крой с фатиновыми вставками.

Топ выделил красивые места звезды: пышную грудь и тонкую талию. Наряд держался на прелестях, оголив пупок и упругий пресс. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Внизу виднелась одежда в темных цветах с белым поясом.

Анна убрала волосы назад, выставив напоказ ушки со сверкающими сережками.

Глаза звезды были подчеркнуты нежными тенями и темным карандашом. Девушка игриво вела себя перед камерой и выглядела роскошно.

"Вчера была атмосфера 30х годов 🎬", - подписала фото Ризатдинова.

За четыре часа пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

"Очень очень импонирует вам это образ", "Красотка👏💋🔥", "Сильно красивая♥️", "Романтично!", "Красотка❤️❤️❤️", "Красавица и умница!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏👏", "Очень завораживает!!! Вы будете счастлива, обязательно!!!!!!", "Шикарная👍", "Роскошная и роковая красотка🌸", "Аничка Ты божественная😍😍😍", "Просто божественная", "НЕОБЫКНОВЕННАЯ КРАСАВИЦА!🔥", "Красуня 😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Вау, ты божественна🤤🤤🤤", "Очень красиво", "Моя муза 💋", "Ух, Анна, вам идёт!", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Ризатдинова предстала в светлом спортивном костюме, состоящем из короткого топа и тонких лосин. Спортивная форма не только подчеркнула грудь звезды, но показала ее стальной пресс.

Красотка выгнулась, отставив бедро в сторону и положила к голове руки.

В посте Анна рассказала о своей студии по художественной гимнастике.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова позировала в черной одежде и шарфом на шее. Ее образ завершили необычные сережки.

Красотка убрала волосы назад и посмотрела в камеру. Звезда игриво сделала губы уточкой и очаровала своей роскошностью.

Легкий макияж лишь подчеркнул красоту Анны.

За четыре часа пост собрал более 4500 лайков.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раздвинула ноги в пикантной позе: "Даже Волочкова позавидует"

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