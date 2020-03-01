Известная украинская певица Тина Кароль продолжает радовать пользователей сети соблазнительными кадрами

Как сообщает Politeka.net, соблазнительная Тина Кароль, которая обладает не только нереально красивым вокалом, но и может удивить пластикой тела, как сделала это в финале Нацотбора на Евровидение-2020.

Но не только амплуа соблазнительницы впечатляет поклонников Тины, яркие кадры, которые она размещает в своем Instagram так же будоражат внимание ее фанатов.

Так, в этот раз артистка решила показать довольно стильные кадры, сделанные во время посещения мероприятия по поводу "Большого Весеннего концерта" во дворце "Украина".

Как видно, перед публикой Тина появилась в ярком сценическом образе. Кароль блистала в эффектном серебристом платье в пол, которое подчеркнуло все изгибы ее точеной фигуры. Провокационной изюминкой лука является очень глубокий вырез в районе декольте, позволяющий полюбоваться на аппетитный бюст знаменитости. При этом никаких лямок от белья не наблюдается.

Неизменным атрибутом ее образа стала красная помада и роскошные локоны в стиле Голливуда.



Фанаты Тины Кароль не смогут прокомментировать сногшебательные кадры, а также оставить свои лайки, ведт певица поделилась ними в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что знаменитая певица Тина Кароль поделилась поборкой фото, сделанных на последнем концерте.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в необычном наряде.

На следующих фото артистка позировала в одном лишь ярко-зеленом комбинезоне с множеством пуговок и карманов. Однако наиболее ярким кадром стал тот, на котором Тина приспустив полупрозрачный халат наклонилась в латексном боди. Наряд выгодно подчеркнул декольте звезды.