Ну как можно быть такой красивой

Победительница "Танців з зірками 2019", актриса Ксения Мишина поздравила поклонников с первым днем весны

Фотографию из новой съемки она опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Девушка показала портрет, на котором прекрасно видно ее идеальное лицо с правильными элегантными чертами. Девушка приложила к лицу руку, в результате чего образ стал еще загадочней и соблазнительней.

«Сделана с любовью... Для любви... По любви...С первым днём весны, милые», - написала Мишина.

За час пост артистки собрал более 9,4 тысяч лайков. Поклонники в восторге от новой фотосессии актрисы.

«Шикарная женщина!!!», «Какая вы красивая», «Лучшая актриса в мире», «Какая красивая», «Ксюша обожаю тебя», «Золотые слова, золотая Ксю», «Красотка, с первым днем весны!!! Любви настоящей, огромной удачи!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина стала популярной после выходя сериала "Крепостная", а после победы в проекте "Танці з зірками 2019" Ксения стала еще более известной. Недавно Мишина вместе со Славой Каминской из «НеАнгелов» снялась в фильме "Голая правда".

На премьеру фильма актриса пришла в кожаной короткой юбке с прозрачным шлейфом и блузе с рукавами фонариками. Завершила ее образ сумочка. Примечательно, что актриса была во всем черном. Ксения распустила длинные черные волосы. А ее натуральную красоту подчеркнул неброский макияж.

Как известно, Ксения Мишина в паре с Евгением Котом вырвала победу в танцевальном шоу у олимпийской чемпионки Анны Ризатдиновой. Несмотря на то, что гимнастка была фавориткой жюри, за Мишину проголосовало больше украинских телезрителей.

Сегодня Мишина много снимается. Ее карьера на взлете, девушку зовут в разнообразные проекты, фильмы и сериалы.

Напомним, что Ксения Мишина посветила шикарной фигурой в смелом топе: "Не оторвать глаз".

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина напугала внешним видом с заклеенным ртом: "Всегда больно…".

Также Politeka писала, что Ксения Мишина обтянула пятую точку черной тканью: "Нужна и все".