40-летняя российская певица Альбина Джанабаева, бывшая участница группы "ВИА Гра" и жена артиста Валерия Меладзе, жарко поздравила поклонников с началом весны

Как передает Politeka.net, звезда выложила романтическое видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Альбина предстала в белой майке, которая тесно обтянула ее упругий бюст, и шелковой пижаме темно-синего цвета. Идеальная укладка и естественный макияж дополнили образ.

Красотка, стоя у окна, повернулась к объективу, протянула руку с букетом цветов вперед и начала с ним кружиться. Замедленная съемка, удачное освещение и невообразимо привлекательный образ певицы сделали свое дело: на эти кадры можно смотреть вечно.

"В первый день весны ...... 🌷🌷🌷🌿🌿🌿🌱🌱🌱всем отличного настроения !!!!", - написала в соцсети Альбина.

Поклонники в ответ поздравили артистку с началом весны, а также засыпали ее комплиментами. А некоторые вспомнили строчки из известных песен ее мужа Меладзе.

"Красота! Альбина, вы прекрасна 🌹💕"

"«к нам пришла весенняя любовь, она была отчаянно красива»❤️💐"

"Сама Нежность😍"

"Теперь оно точно будет отличное😻С первым днём весны вас💋🧡"

"В первый день весны На краешке земли... И вас с весной ❤️🤗"

"Рассветная 😍👍"

"Браво😍💖"

"Повезло Меладзе"

"Тоненькая совсем! ❤️"

Ранее мы сообщали, Джанабаева соблазнила публику откровенным фото, сделанном в постели. Артистка в топе телесного цвета позирует на кровати, согнув и слегка приподняв ногу. Она отчасти прикрылась белой простыней, оставив все самое "вкусное" при себе, что немного расстроило поклонников. Распущенные волосы, которые кажутся влажными, Альбина уложила немного назад. В руке держит смартфон, приложив его к уху.

"Алло, мам...", - подписала кадр Альбина (здесь так и хочется вспомнить одноименный старый хит "ВИА Гры")