40-летняя российская певица Альбина Джанабаева, бывшая участница группы "ВИА Гра" и жена артиста Валерия Меладзе, жарко поздравила поклонников с началом весны
Как передает Politeka.net, звезда выложила романтическое видео в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Альбина предстала в белой майке, которая тесно обтянула ее упругий бюст, и шелковой пижаме темно-синего цвета. Идеальная укладка и естественный макияж дополнили образ.
Красотка, стоя у окна, повернулась к объективу, протянула руку с букетом цветов вперед и начала с ним кружиться. Замедленная съемка, удачное освещение и невообразимо привлекательный образ певицы сделали свое дело: на эти кадры можно смотреть вечно.
"В первый день весны ...... 🌷🌷🌷🌿🌿🌿🌱🌱🌱всем отличного настроения !!!!", - написала в соцсети Альбина.
Поклонники в ответ поздравили артистку с началом весны, а также засыпали ее комплиментами. А некоторые вспомнили строчки из известных песен ее мужа Меладзе.
"Красота! Альбина, вы прекрасна 🌹💕"
"«к нам пришла весенняя любовь, она была отчаянно красива»❤️💐"
"Сама Нежность😍"
"Теперь оно точно будет отличное😻С первым днём весны вас💋🧡"
"В первый день весны На краешке земли... И вас с весной ❤️🤗"
"Рассветная 😍👍"
"Браво😍💖"
"Повезло Меладзе"
"Тоненькая совсем! ❤️"
Ранее мы сообщали, Джанабаева соблазнила публику откровенным фото, сделанном в постели. Артистка в топе телесного цвета позирует на кровати, согнув и слегка приподняв ногу. Она отчасти прикрылась белой простыней, оставив все самое "вкусное" при себе, что немного расстроило поклонников. Распущенные волосы, которые кажутся влажными, Альбина уложила немного назад. В руке держит смартфон, приложив его к уху.
"Алло, мам...", - подписала кадр Альбина (здесь так и хочется вспомнить одноименный старый хит "ВИА Гры")
Напомним, что Джанабаева в синем бархате слегка оголилась и показала, чем соблазнила Меладзе: "Воу, Альбина".
А еще Politeka писала, что роскошная Джанабаева в развратном платье восхитила своим талантом: "Какая вы...".
Также Politeka сообщала, что Джанабаева изогнулась в пикантной позе и показала, чем соблазнила Меладзе: личные кадры.