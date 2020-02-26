40-летняя российская певица Альбина Джанабаева, бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" и жена артиста Валерия Меладзе, взбудоражила пикантным кадром без штанов
Как передает Politeka.net, певица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала в весьма пленительном образе. Артистка в топе телесного цвета позирует на кровати, согнув и слегка приподняв ногу. Она отчасти прикрылась белой простыней, оставив все самое "вкусное" при себе, что немного расстроило поклонников. Распущенные волосы, которые кажутся влажными, Альбина уложила немного назад. В руке она держит смартфон, приложив его к уху.
Мягкое освещение и удачная обработка кадра в графическом редакторе сделали снимок более притягательным, позволив насладиться фанатам эффектной Джанабаевой. Менее чем за час фото собрало почти 3000 "лайков", а сама певица - уйму комплиментов.
"Алло, мам...", - подписала кадр Альбина (здесь так и хочется вспомнить одноименный старый хит "ВИА Гры")
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"Это точно маме звонок?🤣😍 Красотааааа👏🏻"
"Божественна😍😍😍"
"Безусловно, Вы всегда очень красивая, но последние фото - просто отпад!!!👏 Появилось что-то новое 🤔 и пока не пойму что.... роскошество что ли...😊"
"Удачная фотка."
"Помню эту песню и этот клип.. Помню как плакала.."
"Подняла бы повыше , коомментов было бы тысячами😍!"
Ранее мы сообщали, Джанабаева обескуражила фолловеров сильно помолодевшим видом. Красотка поделилась фото в Инстаграм, на котором предстала в настолько свежем виде - больше 25 и не дашь.
«Не узнать. Красивая. С каждым годом молодеете, вот что значит женщина счастлива», «Повезло Меладзе..», «Офигеть! Я вас сначала не узнала. Вы прелесть!», «Какая светленькая, или это свет так падает?», «Альбина очень красивая! Нежная такая и светлая!», - писали в комментариях.
Напомним, что Джанабаева в синем бархате слегка оголилась и показала, чем соблазнила Меладзе: "Воу, Альбина".
А еще Politeka писала, что роскошная Джанабаева в развратном платье восхитила своим талантом: "Какая вы...".
Также Politeka сообщала, что Джанабаева изогнулась в пикантной позе и показала, чем соблазнила Меладзе: личные кадры.