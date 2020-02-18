Экс-солистка ВИА Гра Альбина Джанабаева показала, как поддерживает свое тело в отменной физической форме

Возлюбленная Валерия Меладзе на новом опубликованном ею видео продемонстрировала "чудеса гибкости". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Джанабаевой:

«Трудовые будни, а вообще это большое удовольствие!», - подписала кадры артистка.

Так на новом опубликованном видео "рыженькая" экс-ВИА Гра предстала в темном спортивном и облегающем наряде, свои волосы артистка собрала в пучек. Альбина всячески извивалась "по кругу", сидя на тренировочной колодке.

Поклонникам исполнительницы очень понравился такой "трюк" в ее исполнении, фолловеры в комментариях к видео написали немало комплиментов в адрес Джанабаевой:

"Шикарнейшая"

"Красотка"

"Вау"

Ранее Джанабаева, которая вот уже шесть лет как замужем за известным российским певцом Валерием Меладзе, в День всех влюбленных удивила снимком. По случая праздника звезда поделилась романтичным фото в холодных серых тонах. На нем она стоит спиной к камере в блестящем серебристом костюме и нежно гладит по щеке своего мужа, который не отрывает от нее глаз.

«Amore, Ahava, L'amour, Lieben, Love, Hubb, gats’nobebi...Так много слов о любви... А любви-то слова не нужны...», - подписала снимок Джанабаева.

Поклонники звездной пары тут же принялись выражать свое восхищение снимком.

«счастья Вам и любви с праздником дорогие Валерий и Альбиночка», «Это правильно!!! Альбиночка с Праздником Вас!!! Желаю чтоб в Вашем доме всегда была только любовь и взаимопонимание!», «Вы - шикарная пара», «Любите и будьте любимыми!», «Валера улыбнись любимой!», «Прости! Ты был моей ошибкой!», - пишут люди.

Напомним, помолодевшая Джанабаева расставила ноги в полупрозрачном наряде: «Меладзе все завидуют».

Как сообщала Politeka, Джанабаева сменила имидж и сверкнула грудью в прозрачном наряде: самое пикантное фото.

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