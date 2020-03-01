Финалистка Нацотбора на "Евровидение-2020" Jerry Heil раскрыла подробности личной жизни

Яна Шемаева (настоящее имя певицы Jerry Heil) дала интервью телеведущей Маше Ефросининой, в котором призналась, что она девственница, и что у нее не было долгих отношений с мужчинами, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне очень хочется кому-то подарить тепло. В то же время, когда я чувствую к себе симпатию, я начинаю отдаляться, даже если этот человек мне нравился. Нормальный человек, как бы отреагировал? Сработало! А у меня как? Все, ты мне не нравишься… Как раз на этом моменте, когда я понимала, что сейчас это произойдет, я пугалась… и еще просто не было ощущения, что это именно тот человек, с которым бы хотелось…", – рассказала Jerry Heil, почему у нее не складывается с мужчинами.

Во время вопросов Маши Ефросининой Шемаева даже чуть не расплакалась. Она рассказала об отношениях родителей.

"У мамы с папой сложные отношения. И она тоже не умеет принимать от него внимание. Я наблюдаю сейчас: он ей говорит "Я тебя люблю", а у мамы реакция "Та иди ты", даже если шуточно. У меня не сложилась модель того, что такое красивые отношения, как это дарить людям любовь. Я сейчас плакать буду. Я какая-то как поломанная, что со мной не так", – поделилась финалистка нацотбора.

Так, в комментариях к видео пользователи отметили, что теперь знают, какая Яна на самом деле.

«Яночка , бозе ... Ты прекрасна , ты найдёшь себе человека по душе, не расстраивайся из-за этого , просто больше общайся ... Знай ты - бомба !!!», «Ещё раз убедилась, насколько светлый этот человек. Удачи, дорогая», «Яна такая милая, искренняя и добрая девушка ! Желаю, чтобы у неё в жизни все сложилось наилучшим образом!», «Простая позитивная девушка, успехов и добра тебе», «Какая волшебная девочка! Тонкая, искренняя , современная, знающая чего хочет. Удачи тебе!», «Яночка, у меня было все ровно тоже самое в личной жизни))) не волнуйся! оставь все, как есть, займись саморазвитием и не успеешь оглянуться, как появится тот самый! ты это почувствуешь сразу. поверь, бабушкины высказывания "встретишь любовь, поймёшь" работают на все 100%!!! счастья тебе и успехов!!!», – написали под видео украинцы.

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