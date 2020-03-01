Макс Барских признался журналистам, что пока не готов приступать к созданию семью
В сети много лет обсуждают отношения Макса Барских и Миши Романовой, ведь они знакомы еще со школьной скамьи. Об этом пишет NewFormat.
«Мы с ней уже больше, чем семья. Это связь длиною в жизнь», — объяснил певец.
Также он отметил, что они решили остаться друзьями после некоторога кризиса в отношениях.
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«Да, когда-то мы встречались, но в самый кризисный пик решили остаться друзьями, чему я безумно рад. Сказать, завершились ли отношения на сто процентов, я пока не могу. Посмотрим, что покажет время», — сказал Макс.
Барских отметил, что не готов создавать семью. А вот Романова уже успела стать матерью. Правда, с отцом ребенка певица рассталась, поэтому его имя останется в тайне.
Напомним, что известный украинский артист Макс Барских в откровенном интервью рассказал о том, какие на самом деле у него были отношения с родным отцом. Признания прозвучали в шоу «Ходят слухи», ведущей которого на канале в YouTube является бывшая невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай.
Певец, который 8 марта отметит свой 30-летний юбилей и настоящее имя которого Николай Бортник, рассказал, что его детство было очень нелегким. Виной всему – пристрастие отца к алкоголю.
«Папа пил и бил меня и маму. Когда анализирую детство, думаю, как я умудрился стать нормальным человеком после всего того, что происходило», – вспоминает звезда.
По словам Барских, его отец был очень добрым и веселым человеком и даже «по-хорошему сумасшедшим», но его погубил алкоголизм. Постоянное употребление спиртного вызвало серьезные нарушения в мозге, однако, несмотря на две пережитых операции, мужчина не перестал пить. Максимум на что его хватало – это пару недель без водки.
Когда будущему певцу было 11 лет, отец ушел из семьи. В 2018 году знаменитый клипмейкер Алан Бадоев попробовал наладить общение своего подопечного с его отцом, сняв его в клипе на песню «Февраль». Однако эти съемки стали настоящим испытанием для Макса.
Напомним, что Макс Барских распахнул рубашку и довел поклонниц до экстаза новым фото: "Я, как всегда...".
Также Politeka писала, что Макс Барских стал музыкантом года в РФ.
Как сообщала Politeka, Макс Барских потряс скандальным заявлением: «Я посвящаю себя…».