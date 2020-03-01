Популярный телеведущий Дмитрий Комаров показал личные кадры в невероятном костюме

Ранее Дмитрий побывал на знаменитом мероприятии в Бразилии. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

«Это было год назад. Как сейчас помню первые шаги и мгновения: под шум 80 000 зрителей, в очень тяжелом, неудобном и жарком костюме я, истекая потом…», - продолжительно подписал свой старый-новый пост Дмитрий.

Так на кадрах Дмитрий позирует в экстравагантном костюме - шляпе с перьями, плаще, широких брюках и пиджаке. На фото виден взволнованный вид Комарова во время знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро в прошедшем году. На снимказ Комаров также показал молодого мужчину в подобном костюме и рассказал о своих приключениях за океаном.

Поклонники отметили, что парень в ярком костюме "симпатичный" и что Дмитрию, кажется, всегда есть, чем удивить публику: "молодец!"

Ранее мы рассказывали о том, что жена Дмитрия Комарова появилась на светском мероприятии в родном для нее городе Днепр.

На вручение премий для самых стильных и успешных людей города она пришла в алом облегающем платье. Наряд выгодно подчеркнул все преимущества безупречной фигуры когда-то обладательницы титула «Мисс Украина».

Напомним, что Александра Кучеренко в невидимой кофточке заманила новым фото: «Скоро увидим…».

А еще Politeka писала, что Кучеренко в глубоком декольте показала, чем покорила звездного супруга: «самый сок».

Также Politeka сообщала, что Дмитрий Комаров раскрыл секрет, чем порадовал жену в День влюбленных: "Саша до последнего не...".