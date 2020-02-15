Знаменитий український телемандрівник Дмитро Комаров порадував свою дружину Олександру Кучеренко несподіваним подарунком до Дня закоханих

У своєму Instagram чоловік опублікував спільне фото з коханою і написав дуже душевний пост про любов, передає Politeka.

Він закликав усіх берегти це почуття, міцно тримати і дорожити ним. Тих, хто ще не зустрів свою половинку, Дмитро заспокоїв, підкресливши, що любов завжди прийде в потрібний час, а знайти супутника життя – це доля.

«І вона так круто все заплітає, що, вже зустрівши кохання й озираючись назад, розумієш, як доля попрацювала, направляючи тебе до цієї зустрічі, підлаштовуючи обставини. Прибрати всього лише одну дрібну деталь з низки подій, що передують знайомству, – і воно могло б не відбутися, люди цілком могли б ніколи не зустрітися. Але любов – це магія. Ми не можемо на неї впливати. Ми не в силах нею керувати. Вона просто приходить, коли настає час, і нас з вами не запитує», – пише він.

І тут же на своєму прикладі телеведучий продемонстрував, як треба радувати та дивувати коханих. Він зізнався, що зробив дружині на вихідні сюрприз.

«Ми в Стамбулі, прилетіли на вихідні (мій подарунок дружині, Саша тільки в аеропорту дізналася, куди ми летимо). І звідси шлемо вам промінчики любові і добра», – завершив свою розповідь Комаров.

На знімку пара виглядає щасливою і дуже стильною.

В коментарях підписники подякували Дмитру за такі слова і побажали йому і його дружині любові і добра.

«Діма, дякую за теплі слова. Щастя вам, взаєморозуміння і всього найкращого», «Які правильні слова!», «Щасливі! Моя любов ще не знайшлася, але я вірю, що все ще трапиться», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що дружина Дмитра Комарова з'явилася на світському заході в рідному місті Дніпро.

На вручення премій для найстильніших і найуспішніших людей міста вона прийшла у червоній відвертій сукні. Вбрання вигідно підкреслило всі переваги бездоганної фігури колись володарки титулу «Міс Україна».

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.

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