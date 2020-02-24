Молодою красунею-телеведучої Кучеренко Олександрою можна тільки захоплюватися - дружина Дмитра Комарова в черговий раз здивувала публіку у мережі своєю красою
Дружина відомого українського ведучого Дмитра Комарова показала, як вона виглядає, ймовірно, перед зйомками або на світському заході. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.
Олександра Кучеренко продемонструвала неяскравий, але помітний макіяж на своєму прекрасному обличчі, посміхаючись на камеру для типового селфі. Волосся артистки булои укладено елегантною хвилею.
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Крім того, Саша перебуває у відмінній фізичній формі, що видно по її фігурі. Цього разу зоряна красуня позувала у вечірній сукні тьмяного блакитного кольору з глибоким декольте.
Шанувальники зіркової пари Кучеренко і Комарова написали в коментарях під фото масу компліментів на адресу Саші і підкреслили, що Дмитру з нею дуже пощастило.
Раніше ми розповідали про те, що дружина Дмитра Комарова з'явилася на світському заході в рідному місті Дніпро.
На вручення премій для найстильніших і найуспішніших людей міста вона прийшла у червоній відвертій сукні. Вбрання вигідно підкреслило всі переваги бездоганної фігури колись володарки титулу «Міс Україна».
Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.
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