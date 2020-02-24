"Ну до чого ж прекрасна!"

Молодою красунею-телеведучої Кучеренко Олександрою можна тільки захоплюватися - дружина Дмитра Комарова в черговий раз здивувала публіку у мережі своєю красою

Дружина відомого українського ведучого Дмитра Комарова показала, як вона виглядає, ймовірно, перед зйомками або на світському заході. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки ТБ.

Олександра Кучеренко продемонструвала неяскравий, але помітний макіяж на своєму прекрасному обличчі, посміхаючись на камеру для типового селфі. Волосся артистки булои укладено елегантною хвилею.

Крім того, Саша перебуває у відмінній фізичній формі, що видно по її фігурі. Цього разу зоряна красуня позувала у вечірній сукні тьмяного блакитного кольору з глибоким декольте.

Шанувальники зіркової пари Кучеренко і Комарова написали в коментарях під фото масу компліментів на адресу Саші і підкреслили, що Дмитру з нею дуже пощастило.

Раніше ми розповідали про те, що дружина Дмитра Комарова з'явилася на світському заході в рідному місті Дніпро.

На вручення премій для найстильніших і найуспішніших людей міста вона прийшла у червоній відвертій сукні. Вбрання вигідно підкреслило всі переваги бездоганної фігури колись володарки титулу «Міс Україна».

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.

Як повідомляла Politeka, Дмитра Комарова підстрелили

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