64-летний российский певец и композитор Владимир Кузьмин решил кардинально изменить свою жизнь и стал кришнаитом

Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на российском телеканале сообщила одна из дочерей музыканта, 35-летняя София, передает Politeka.

Такие перемены в сознании пошли ему на пользу, уверена родственница певца.

«Все сейчас в семье папы на удивление хорошо. В его привычках все давно на самом деле поменялось. Он сейчас бодрый и жизнерадостный. Он стал кришнаитом. При этом превратился в очень дисциплинированного человека. У папы, надо признать, все мантры заменяет музыка. Он играет на гитаре и на скрипке. Это и есть его главная медитация», – рассказала Соня.

Она отметила, что ее отец перестал есть мясо и отказался от спиртного, хотя раньше запои были довольно частым явлением. Все это пошло на пользу и личной жизни.

«Все кришнаиты, я хочу сказать, верны своим женам. В том числе и поэтому он вернулся к супруге, от которой уходил к любовнице. Они вместе и счастливы. И мы все за них очень рады», — подчеркнула Кузьмина-младшая.

Отметим, что всего у Владимира Кузьмина было пятеро родных детей, двое из которых внебрачные. Старшая дочь Елизавета скончалась в возрасте 35 лет. Также у него есть приемный сын Никита Кузьмин.

У артиста на счету четыре официальных брака, а также отношения с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. Со своей последней женой Екатериной Трофимовой он прожил в браке 17 лет, однако в 2018 году пара объявила о разводе.

Как видно из последних новостей об артисте, он таки образумился и вернулся к Екатерине. Разница в возрасте между супругами – 27 лет. Совсем недавно пара обвенчалась.

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