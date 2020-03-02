Рэпера Серегу обвинили в похищении собственных детей

Об этом пишет издание КП.

Громкие обвинения выдвинула бывшая жена музыканта Полина Ололо.

Еще летом она отправила сыновей к Сереге в Харьков и тогда бывшие супруги договорились, что дети пробудут с отцом один месяц.

Мальчики, действительно, приехали в Киев в назначенные сроки, однако музыкант заявил, что дети должны жить с ним.

«Я, конечно, ответила отказом. Но на следующий день дети не вернулись с тренировки домой. Он их просто украл с улицы и увез! Мы долго ругались. Он давил на меня, говорил, что заберет детей на год для укрепления физического и морального духа. Уверял, что все будет хорошо, что Харьков недалеко и мы сможем приезжать в гости друг к другу. Первое время я приезжала к сыновьям: около пяти-шести раз была в Харькове, мы все время созванивались. Но потом Сергей снял с себя все договоренности, и начался ужас в нашей семье!» — откровенно призналась Полина Ололо.

Бывшая жена Сереги также добавила, что не общалась со своими детьми с января, а мобильные телефоны у них отключены.

«Сережа забрал у них телефоны, чтобы они не играли. У сыновей также были кнопочные телефоны, но он и их отобрал. Спустя какое-то время мне сообщили, что с детьми мне говорить никто не даст, а по всем вопросам обращаться к представителям Сергея: то есть я должна была спрашивать, как поживают мои дети у адвокатов! Я была в шоке!» — эмоционально добавила экс-супруга музыканта.

Через время она обратилась к юристу, который помог ей связаться с представителями рэпера. Оказалось, Серега увез общих с Полиной Ололо детей в неизвестном направлении.

Девушка в недоумении, почему Серега решил так с ней поступить, ведь ранее они поддерживали дружеские отношения ради общих детей.

"Он утверждает, что действует в интересах детей. Но это похоже на месть или игру собственного эго. Хотя мы расстались пять лет назад и в целом общались нормально. Осенью периодически дети плакали, скучали, хотели домой, но в то же время боялись отца. Сергей мог поставить их на гречку или наказать прилюдно. Сыновья говорили, что иногда остаются одни в закрытом доме!", - резюмировала Ололо в общении с журналистами.

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